GTMK’da akıllı tahta sevinci

Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen akıllı tahtaların kurulumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

“Okulumuzda geçen yıl yapımı tamamlanan yeni binamızdaki sınıflar için dört gözle beklediğimiz ve “Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Projesi” kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen “akıllı tahta”larımızın bugün okulumuzda kurulumunu yapan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesinin değerli öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Okulumuzda, 2022-2023 Öğretim Yılının ikinci dönemi için gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak eğitim döneminin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, personelimiz, tüm okullarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

“Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” (Mustafa Kemal Atatürk) “Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.”

