Gözyaşları sel oldu

Zamansız vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edebiyat Öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Bostancı’da sakin, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.Kılıçoğlu için önce edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı Kurtuluş Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.Törene Kılıçoğlu’nun aile yakınları, okul öğretmenleri ve öğrencilerin yanı sıra sevenleri de katıldı, Kılıçoğlu anısına konuşmalar yapıldı.Kılıçoğlu’nun cenazesi ardından Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.ÖLÜM NEDENİ EMBOLİÖte yandan Öğretmen Derya Kılıçoğlu’nun ölüm nedenin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edildi.Polisten yapılan açıklamada 45 yaşındaki Derya Kılıçoğlu önceki gün evinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kılıçoğlu’na yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edildi.PULMONER EMBOLİ NEDİR?Emboli; damar içinde oluşan pıhtının kan akışı yoluyla bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı vücut dokularına iletilmesi ve burada damar tıkanıklığına yol açması durumudur. Emboli eğer akciğer damarlarında tıkanmaya yol açarsa, bu duruma pulmoner emboli adı verilir.