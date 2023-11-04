banner913
banner932
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
11 0
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
15 0
 
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
27 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
21 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
19 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
121 1
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
banner964

Gözyaşları sel oldu

banner476

Zamansız vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edebiyat Öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

banner974
Gözyaşları sel oldu
banner971
Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden  Bostancı’da sakin, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.
Kılıçoğlu için önce edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı Kurtuluş Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.
Törene Kılıçoğlu’nun aile yakınları, okul öğretmenleri ve öğrencilerin yanı sıra sevenleri de katıldı, Kılıçoğlu anısına konuşmalar yapıldı.
Kılıçoğlu’nun cenazesi ardından Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÖLÜM NEDENİ EMBOLİ
Öte yandan Öğretmen Derya Kılıçoğlu’nun ölüm nedenin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada 45 yaşındaki Derya Kılıçoğlu önceki gün evinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kılıçoğlu’na yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edildi.
PULMONER EMBOLİ NEDİR?
Emboli; damar içinde oluşan pıhtının kan akışı yoluyla bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı vücut dokularına iletilmesi ve burada damar tıkanıklığına yol açması durumudur. Emboli eğer akciğer damarlarında tıkanmaya yol açarsa, bu duruma pulmoner emboli adı verilir.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.