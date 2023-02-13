Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 6 kişi önceki gün son yolculuklarına uğurlandı.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hayal Gençalioğlu, Aras Aktuğralı ve öğretmen Pamir Konuklu için Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Altı isim kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedildi.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden anne Mülkiye Dağlı, kızları Abide ve Nazife Dağlı Yeniboğaziçi Camisinde kılınan öğle namazı ardından Yeniboğaziçi kabristanlığına defnedildi.

Hatay Kırıkhan Öğretmenevi enkazında kalarak hayatını kaybeden Yeşilırmak sakinleri Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çifti, Yeşilırmak’ta askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının ardından Yeşilırmak Kabristanlığında yan yana toprağa verilen Hüsam çiftinin cenazesinde gözyaşları sel oldu…

Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 5 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme için Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından 5 isim Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedildi.

