Gözyaşları İlke için

Araba yarışı öncesi yapılan parkur kontrolünde yaşanan kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Henüz 19 yaşındaydı İlke Numan… Arkadaşının kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu… Çok sevdiği off road yarışı öncesinde pisti kontrol etmekle görevliydiler. Ancak araç sürücüsü Ali Bayırbaşı’nın yaptığı kaza sonrasında hayatını kaybetti.İlke Numan dün Dikmen’de son yolculuğuna uğurlandı..Henüz hayatının baharında olan İlke içi gözyaşları sel oldu. O’nu sevenler son görevlerini yerine getirdi…18 Aralık Cumartesi günü hayatını kaybeden ve cenazesi otopsi için düne kadar bekletilen Numan, Dikmen Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Dikmen mezarlığına defnedildi.Erken yaşta yaşama veda eden Numan’ın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi.Girne’ye bağlı Alemdağ köyü yakınlarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda dikkatsizliği sonucu devrildi. Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan ve ağır yaralanan 19 yaşındaki İlke Numan, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.