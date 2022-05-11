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Gözler kritik PM toplantısında

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UBP Parti Meclisi'nde Üstel başkanlığında olası hükümetin kurulması masaya yatırılacak

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Gözler kritik PM toplantısında
 
 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, bugün saat 15.00’te toplanacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önceki gün hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesinin ardından toplanacak Parti Meclisi’nin gündeminde “hükümetin kurulması” var.
Toplantı, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.
Öte yandan Ünal Üstel, bugün toplanacak UBP Parti Meclisi'ni (PM) bekliyor. UBP Parti tüzüğüne göre Üstel’in PM tarafından hükümeti kurmakla yetkilendirilmesi gerekiyor. Üstel, Meclis'teki siyasi partilerle hükümet kurma görüşmelerine başlamak için bugünkü PM'yi işaret etti. Ünal Üstel, "Şimdi bir şey yok daha. Parti Meclisi var, görev alacağız sonra partilerle görüşme olacak." dedi.
Bu arada HALKIN SESİ’nin partiye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, UBP PM'de Üstel'in yetkilendirilmesi konusunda bir olumsuzluk yaşanması beklenmiyor.
 
 
 
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