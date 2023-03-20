“Gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçilecek”

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“Gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçilecek”

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC'nin günün geldiğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçeceğini söyledi

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“Gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçilecek”
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum basınında çıkan "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına" yönelik eleştirilere ilişkin "Bu üyelik gerçekleşmiştir, devam edecektir ve günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacaktır." dedi.
Bakan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.
TDT Olağanüstü Zirvesi'ne KKTC'nin katılımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, teşkilatta gözlemci üyeliklerinin son derece önemli ve tarihi bir olay olduğunu söyledi.
Ertuğruloğlu, KKTC'nin anayasal ismi ve bayrağıyla TDT'de bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bizim için çok değerli, çok önemli, çok tarihi bir üyeliktir." dedi.
TDT'nin Dışişleri Bakanları zirvesine katıldığını hatırlatan Ertuğruloğlu, "Bu üyeliğimizi benimsemeyen, özellikle Rum tarafının destekçisi camianın, bu üyeliğimizi sonlandırmaya yönelik gayretlerinin giderek yoğunlaştığını da biliyoruz ama bunun olasılığı söz konusu değil. Bu üyelik gerçekleşmiştir, devam edecektir ve günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacaktır." diye konuştu.
Ertuğruloğlu, KKTC'nin, bayrağıyla zirvede yer almasının ardından Rum basınında çıkan haberlere değinerek, "Bu bizim için şaşırtıcı değil ancak bu kadar üye ülke söz konusuyken dikkat ederseniz sadece Macaristan'dan izahat isteme söz konusu olmuş bunlar için. Önce şunu söylemek istiyorum; Rumlar bizim varlığımızdan rahatsız." ifadelerini kullandı.
Dünyanın Rumları şımarttığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Rum tarafının, "Kıbrıs Türkü'nün eşit devlet sahibi bir halk olduğu gerçeğini asla kabul etmek istemediğini" hatırlattı.
Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin Rum tarafını üyelik kriterlerine aykırı bir şekilde birliğe aldığını ve Rum tarafının da bu üyeliği KKTC'ye karşı farklı şekillerde kullandığını aktardı.
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını "tanınma yolunda bir adım" olarak değerlendirdiklerini belirten Ertuğruloğlu, "Diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çeşitli uluslararası platformlarda zaten karşılaşıyor, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Kıbrıs Türkü'nün davasını defalarca kendilerine anlatma fırsatı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
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