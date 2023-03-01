İsias Otel'de hayatını kaybeden rehberlerin ölmeden gönderdiği sesli mesajlar ortaya çıktı: “Belden aşağımız beton altında ezildi. Direnemiyoruz, Göz göre göre soluyoruz”

Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlere Adıyaman’da bulunan İsias Otel’de yakalanan turizm rehberleri kafilesinin enkaz altındayken yardım talep ettikleri sesli mesajlarının ortaya çıktığı öne sürüldü.

Serbestiyet’in özel haberinde, Otel enkazında sıkışan rehberlerden Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap’ın depremin hemen ardından sesli mesajla WhatsApp gruplarında yardım istedikleri aktarıldı.

Mesajlarda dışarıyı gördüğünü söyleyen Ali Osman Aydın, etrafındaki otoparkı ve tabelaları söyleyerek yardım çağrısı yaptığı ses kaydında şu ifadeleri kullandı:

“Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Direnemiyoruz, acımız çok yüksek. Bu beton duvar kaldırılmadığı sürece buradan çıkamayız. Göz göre göre soluyoruz. Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Doğru Karar Eğitim Kurumları’nı görüyorum.”

AFAD ekiplerinin yardım çağrısına yetişemediği Ali Osman Aydın, depremin olduğu 6 Şubat günü öğleden sonra enkazdan çıkartıldı, İstanbul’a sevki sırasında yaşamını yitirdi.

Nazımcan Hartlap ise 6 Şubat akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı ancak o da hastanede hayatını kaybetti.

