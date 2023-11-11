Atatürk vefatının 85’inci yıl dönümünde başkent Lefkoşa’da AKM’de törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Saat 9.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreni konuşmaların ardından Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nin sunduğu oratoryo ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yok edilmek istenen bir ulusu ayağa kaldıran, düşmanları bozguna uğratarak bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan büyük bir komutan ve devlet adamı olduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarını kendine rehber edinmesinin onun düşüncelerine ve aydınlık ruhuna duyduğu büyük saygının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün düşünceleri doğrultusunda, bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verilmekte olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Atatürk’ün fikirleri ve aydınlık yolunda yürümeye devam ederken, bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte verdiğimiz mücadelemiz aslında onun bize bıraktığı bir vasiyetin gereğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak, güçlendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu coğrafyada milli değerlerimizi, varlığımızı, bekamızı ve milli davamızı yüceltmek bizim ona olan görevimizdir”.

Törendeki konuşmasında Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Biz büyük Türk ulusunun bir parçası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her zaman Atatürkçü düşüncenin ve yaşam tarzının temsilcisi olduk, onun İlke ve İnkılaplarının uygulayıcısı, bekçisi ve savunucusu olduk. Gösterdiği yolun mücahidi olduk.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına Hukuk Müşaviri Elif Süzer, “Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde Aziz Ata’mızı büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla anmak için bir araya geldik” diyerek, “Gümümüzde artık biliyoruz ki 10 Kasımlar Ata’mızı anma günü olmasının yanında, aynı zamanda onun 57 yıllık hayatını, mücadelesini ve milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama günüdür” dedi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan, "dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 85’üncü yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

“Bugün tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türk milleti bir sükût içinde onu sevgi ve saygı ile anmaktadır” diyen Piyade Yüzbaşı Çağlayan, Atatürk’ün ürettiği ve bıraktığı eserlerle varlığını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

