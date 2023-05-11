Görkemli gösteri

Başarılı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın koreografisiyle sergilenen gösteri büyük beğeni topladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ülke çapında ilk defa organize edilen Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nda başarılı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın görkemli bir gösterisi gerçekleşti.Öztoprak’ın saç makyaj ve tekstil moda tasarım alanında, Gazimağusa Meslek lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Karpaz Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin ürünleri mankenler tarafından ilginç podyum üzerinde Abdullah Öztoprak koreografisiyle sergilendi.Öğretmen ve öğrencilerin de sahnede yer aldığı gece, kaliteli üretime olan özlem ve dayanağı gösterdi.Çok renkli saç, makyaj ve kıyafetler koleksiyon teması ile sergilenirken kalabalık seyirci tarafından büyük beğeni topladı.Gecenin açılış sürprizi Abdullah Öztoprak’ın bestesi güftesi kendine ait olan “Sonsuzdan Veda " adlı şarkısını seslendirdiği sahne oldu.Abdullah Öztoprak’ın depremde kaybettiğimiz Melekler adına yapmış olduğu eser, dansçı kadının eşliğinde sergilendi.Bu sahnenin ardından Öztoprak kendine ait yurt dışı gösterilerinin karma bir videosu ile genç öğrencilere örnek olunacak hedefleri gösterdi ve ardından "Azim " adlı gösterisinin KKTC de uzun süredir yetiştirdiği manken ekibiyle kendine has üslubuyla sundu.