Görkemli gösteri

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Başarılı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın koreografisiyle sergilenen gösteri büyük beğeni topladı

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ülke çapında ilk defa organize edilen Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nda başarılı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın görkemli bir gösterisi gerçekleşti.
Öztoprak’ın saç makyaj ve tekstil  moda tasarım alanında, Gazimağusa Meslek lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Karpaz Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin ürünleri mankenler tarafından ilginç podyum üzerinde Abdullah Öztoprak koreografisiyle sergilendi.
Öğretmen ve öğrencilerin de sahnede yer aldığı gece, kaliteli üretime  olan özlem ve dayanağı gösterdi.
Çok renkli saç, makyaj ve kıyafetler koleksiyon teması ile sergilenirken kalabalık seyirci tarafından büyük beğeni topladı.
Gecenin açılış sürprizi  Abdullah Öztoprak’ın bestesi güftesi kendine ait olan “Sonsuzdan Veda " adlı şarkısını seslendirdiği sahne oldu.
 Abdullah Öztoprak’ın depremde kaybettiğimiz Melekler adına yapmış olduğu eser, dansçı kadının eşliğinde sergilendi.
Bu sahnenin ardından Öztoprak kendine ait  yurt dışı gösterilerinin karma bir videosu ile  genç öğrencilere  örnek  olunacak hedefleri gösterdi ve ardından "Azim " adlı gösterisinin  KKTC de uzun süredir  yetiştirdiği  manken ekibiyle kendine has üslubuyla sundu.
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