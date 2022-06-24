Görevlilere ikramlar yapıldı

Yangın bölgesinde çalışan görevlilere, çok sayıda belediye ve gönüllü iş insanlarının çeşitli yiyecek, içecek ve su ikramlıkları dağıtıldı.



Yangın bölgesinde çalışan görevlilere, çok sayıda belediye ve gönüllü iş insanlarının çeşitli yiyecek, içecek ve su ikramlıkları dağıtıldı.