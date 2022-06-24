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Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
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Görevlilere ikramlar yapıldı

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Yangın bölgesinde çalışan görevlilere, çok sayıda belediye ve gönüllü iş insanlarının çeşitli yiyecek, içecek ve su ikramlıkları dağıtıldı.

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Görevlilere ikramlar yapıldı
Yangın bölgesinde çalışan görevlilere, çok sayıda belediye ve gönüllü iş insanlarının çeşitli yiyecek, içecek ve su ikramlıkları dağıtıldı.
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