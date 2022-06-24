Görevlilere ikramlar yapıldı

Yangın bölgesinde çalışan görevlilere, çok sayıda belediye ve gönüllü iş insanlarının çeşitli yiyecek, içecek ve su ikramlıkları dağıtıldı.
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