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Görevden alma ve atamalara devam

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Görevden alma ve atamalara devam
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne Gizem Alpman atandı.
Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevlendirmelerle ilgili kararlar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kararlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Kemal Köprülü, Cenevre Temsilciliğine; Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Damla Güçlü, Washington Temsilciliği'ne; Manama Temsilcisi Umut Koldağ ise Abu Dhabi Temsilciliğine atandı.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine atanan Mustafa Lakadamyalı Washington Temsilciliği’nde, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne atanan Gizem Alpman da Cenevre Temsilciliğinde görevliydi.  
 
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