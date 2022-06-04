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Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de

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Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
 
 Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlığa, Sağlık Bakanlığına,  İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bazı dairelere gerçekleştirdiği  görevden alma ve atamalar bugünden itibaren  yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Mesut Ener görevden alındı, yerine Ergin Tertemiz atandı.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü görevden alındı, yerine Rıza Erseven atandı.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer görevden alınarak Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine Mustafa Mesut Ener atandı. Bakanlığın Özel Kalem Müdürü ise Mert Osmanlar oldu.

İçişleri Bakanlığına bağlı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne  Serdar Kiracıoğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne ise Osman Asilkan atandı.

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