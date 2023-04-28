Gönyeli ve Alayköy’de yıllık temizlik kampanyası başlıyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik kampanyası bu yıl 2 Mayıs-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin sınırlarının genişlemesinin ardından ilk kez bu kadar büyük bir alanda hayata geçirilecek olan kampanyada, hızlı ve kapsamlı bir temizlik yapılması için Gönyeli bölgesi 3’e ayrıldı. A bölgesi temizlik kampanyasına ilişkin ihaleyi kazanan Pembe Karadayı tarafından B ve C bölgeleri ise ihalenin diğer kazananı Sözal Pazarlama tarafından temizlenecek.

Alayköy, Yılmazköy ve Türkeli’nin temizliği ise belediye ekipleri tarafından yapılacak.

Kampanyada belediye ekipleri ve şirketlerin 64 temizlik elemanı, 4 dozer, 3 traktör, 3 damperli kamyon, 5 çekirge tipi kamyon, 2 süpürge aracı ve1 çöp konteyner yıkama aracı hazır bulunacak.

- Amcaoğlu: “Vatandaşın hak ettiği hizmeti hızlı şekilde sağlayacağız”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, temizlik kampanyasını hızlı ve kapsamlı şekilde ilerleterek vatandaşın temiz kullanım alanlarına sahip olmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, temizlik konusunda belediyenin temizleme sorumluluğunu yerine getirdiği gibi vatandaşların da temiz tutma sorumluluğunu yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşların hizmet kalitesinin artırılması talebi bulunduğunu bunu da karşılamaya hazır olduklarını kaydeden Amcaoğlu, vatandaşlara hak ettikleri hizmeti hızlı şekilde sağlayacaklarının altını çizdi.

Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin hizmet alanı genişlese bile temizlik kampanyasının zamanında tamamlanması için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.