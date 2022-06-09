Gönyeli hedef büyüttü

Avrupa’daki yetkililerle çağdaş belediyecilik uygulamalarını görüşen Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” yaklaşımlarını ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, belediyeler reformuna yönelik yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi almak ve Avrupalı deneyimleri paylaşmak üzere Bruge Belediyesi’nin davetlisi olarak Brüksel’e gitti.

Brüksel’den Bruge şehrine geçen Benli, 3 günlük ziyaret kapsamında, Bruge Belediye Başkanı Dirk De Fauw ile yararlı bir görüşme yaptı.

Benli aynı zamanda Brüksel’de Avrupa Birliği yerel yönetimler komitesi yetkilileri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bruge (Bruj) belediyesinin, Avrupa’nın yerel yönetimlerde örnek şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Ülkemizde yerel yönetim reformunun gündemde olduğu bir süreçte, bu deneyimleri yaşamış ve önemli sonuçlar elde etmiş Bruge kentinin tecrübelerinden yararlanmak istedik, bu anlamda, son derece öğretici bir görüşme oldu” dedi.

“Yüksek Yaşam Standartlı Kent” yaklaşımlarını ileriye taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Ahmet Y. Benli, hem Gönyeli, hem de tüm belediyelerle bu deneyimleri paylaşmak hedefinde olduklarını dile getirerek, “Bruge Belediye Başkanı Dirk De Fauw’u ülkemize de davet ettik” dedi.

Benli şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartını önemiyoruz. O nedenle, yıllardır, Avrupa’daki meslektaşlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Ülkemizde belediyeler reformunun gündeme taşındığı bir ortamda, çok daha bilinçli ve derinlikli olarak bu yönde çalışma yapmak istedik. Belediyeler reformunun sadece sayıdan ibaret olmadığı yaklaşımı ile içeriğe yoğunlaştık. Hem kentimiz hem ülkemiz için bu temasları yapıyoruz. Bruge Belediyesi, Avrupa’daki ileri örnekler anlamında bizim için son derece özeldi. Avrupa’nın örnek belediyelerinden birini yakından incelemek, tanımak ve anlamak istedik. Son derece yararlı, samimi görüşme ve gözlemler yaptık. Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi’nde yaptığımız temaslar da önemliydi. Umarım, bu çalışmalarımızdan elde ettiğimiz birikimleri, ülkemiz ve kentimizde yaşama geçirme imkânı bulacağız.”







