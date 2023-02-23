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Gönyeli-Alayköy’de ağaçlar ilaçlandı, başarılı sonuç alındı

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, çevreye zararsız biyolojik larvasitlerle çam kese böceği mücadelesi gerçekleştirdi

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Gönyeli-Alayköy’de ağaçlar ilaçlandı, başarılı sonuç alındı
Ülkemizin bu yıl hemen her köşesinde istila şeklinde görülen çam kese böceğine karşı Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından biyolojik ve mekanik çam kese böceği mücadelesi gerçekleştirildi. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun direktifleriyle ilk kez bu sene gerçekleştirilen mücadele programı, çevreye zararsız biyolojik larvasitlerle hayata geçirildi. Gerçekleştirilen mücadele yönteminin başarı ile sonuçlandığı da kaydedildi.  
Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hem Gönyeli-Alayköy’ün önemli yeşil alanlarının korunması, hem de halkın ve evcil hayvanların korunması amacı ile gerçekleştirilen biyolojik mücadele programının başarı ile tamamlandığını açıkladı.  
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade eden Amcaoğlu, gerçekleştirilen programla halk sağlığının korunması için çam kese böceği ile mücadelede bilimin ışığında gerekli önlemlerin alındığını belirtti.  
Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada gerçekleştirilen biyolojik mücadele programında Gönyeli’nin önemli yeşil alanları olan Cumhuriyet Parkı, Gönyeli Kent Parkı, Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı ve yol kenarlarında yaklaşık 950 çam ağacının ilaçlandığı kaydedildi. Bu mücadele programında çam kese böceği mücadelesinde kullanım için uygun, çevreye, insanlara ve hayvanlara zarar vermeyen biyolojik ürün kullanıldığı da aktarıldı.  
Açıklamada Biyolojik Mücadele Programı öncesi Gönyeli’nin yeşil alanlarında belediye yetkilileri tarafından gözlem tespit çalışması yapılarak riskli noktaların belirlendiği ve bu alanlarda uygun damlacıklar üreterek bunları uzun boylu ağaçlara da ulaştırabilen ekipmanlar kullanıldığı kaydedildi. Mücadele programında doğa ve insan sağlığı için güvenli, dünyada ve ülkemizde çam kese böceği mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış ve çevreye, insana zararı olmayan biyolojik ürün kullanıldığı ifade edilirken, mücadele programının ardından belediye yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde mücadele programının başarı ile sonuçlandığını tespit edildi.  
Gönyeli-Alayköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Alo 186 şikayet hattından gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda evlere de mücadele kapsamında müdahale edildiği kaydedildi.  
 
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