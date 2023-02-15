Gönyeli - Alayköy Belediyesi yapı denetimine başlıyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 1 Mayıs itibarıyla “Yapı Denetim Sistemini” uygulamaya başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Belediye Meclisi, 31 Ocak tarihli toplantısında TK02/2023 sayılı karar uyarınca, 1 Mayıs'a kadar inşaat ruhsatı almadan inşaatı başlamış tüm yapı sahiplerinin tapudan onaylı mevcut durum krokisi (sınır ihlali olmadığını ispat edici belge) ile belediyeye inşaat ruhsatı için başvurmaları gerektiği kararını aldı.

Bu tarihe kadar başvurmayan tüm yapılarla ilgili gerekli işlemlerin Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından yapılacağı ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının 97. maddesi uyarınca inşaat ruhsat harcının yüzde 10’u kadar ek ücret alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar Şubesi’ne başvurabileceği belirtildi.