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Gönyeli Alayköy Belediyesi sinekle mücadelede WALS metodunu kullanıyor

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Gönyeli Alayköy Belediyesi sinekle mücadelede WALS metodunu kullanıyor
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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu kullandıklarını açıkladı.
Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bu biyolojik mücadelenin ilk çalışmalarını bugün gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Sineklere karşı yıl boyunca biyolojik mücadele gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu mücadelenin daha etkili olabilmesi için vatandaşa, bahçesinde veya balkonunda kap kacak bırakmaması ve içi su dolu kapları boşaltması tavsiye edildi.
Sivrisinek ısırması sonucu insanlarda oluşabilecek aşırı alerjik reaksiyonlar ve kabarıklıkların aedes sivrisineklerinin varlığı konusunda bir ipucu olabileceği anımsatılan açıklamada bu tip durumların da belediyeye bildirilmesi istendi

Amcaoğlu ilk uygulamayı yerinde inceledi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ilk uygulamaları gerçekleştirilen WALS metodunu yerinde inceledi.
Henüz Gönyeli-Alayköy sınırları dahilinde Asya Kaplan Sivrisineği tespit edilmediğini ancak halk sağlığının korunması tedbirleri kapsamında hem olası Asya Kaplan Sivrisineği problemine hazırlıklı olmak hem de kap kacaklarda üreyen diğer sivrisinek türleri ile mücadele etmek amacı ile yenilikçi yöntemleri denediklerini belirtti. Amcaoğlu Chicago İnnovasyon Ödülü alan bu yöntem gibi yenilikçi uygulamaları her zaman desteklediklerinin altını çizdi.
 
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