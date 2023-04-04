Gönyeli-Alayköy belediye dükkânlarındaki belediye veznesi aktif hale getirildi

Gönyeli Alayköy Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda; Gönyeli-Alayköy belediye dükkânlarındaki veznenin aktif hale getirildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tekrardan hizmet vermeye başlayan şubede vatandaşlar belediyeye ait tüm faturalarını ödeyebilecek.
Şht. H. Mulla Avcı Sokak’ta bulunan şubenin telefon numarası ise 2236816.
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