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Gönyeli-Alayköy belediye dükkânlarındaki belediye veznesi aktif hale getirildi

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Gönyeli-Alayköy belediye dükkânlarındaki belediye veznesi aktif hale getirildi
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda; Gönyeli-Alayköy belediye dükkânlarındaki veznenin aktif hale getirildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tekrardan hizmet vermeye başlayan şubede vatandaşlar belediyeye ait tüm faturalarını ödeyebilecek.
Şht. H. Mulla Avcı Sokak’ta bulunan şubenin telefon numarası ise 2236816.
 
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