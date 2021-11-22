‘gonuldenbagliyiz.biz’ platformu üzerinden anlamlı bağış

Gamer Devran Vudalı, Turkcell Ev İnterneti Lifecell Digital sponsorluğunda yayınlarını gerçekleştirdiği Facebook "Be DEVO" sayfasından elde ettiği geliri “www.gonuldenbagliyiz.biz” platformu aracılığı ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteği sağladığı ve Turkcell Ev İnteneti Lifecell Digital ile sponsor olduğu önemli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Devran Vudalı yine örnek oldu. Kan kanseriyle verdiği savaşı üç yılda kazanan 29 yaşındaki Devran Vudalı, Turkcell Ev İnterneti Lifecell Digital sponsorluğunda yayınlarını gerçekleştirdiği Facebook "Be DEVO" sayfasından elde ettiği geliri “www.gonuldenbagliyiz.biz” platformu aracılığı ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışladı. Vudalı bağışını, www.gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden Vakıf tarafından açılmış olan, “Tedavimden mezun oldum, şimdi sıra eğitimde" projesine yaptı.

Küçüközdemir: “Devran’ın güzel kalbinin örnek olmasını diliyorum”

Devran Vudalı’nın yaptığı bağışla ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamada bulundu. Küçüközdemir, herkesin bu duyarlılığı örnek alması gerektiğini vurguladığı konuşmasında halkımızı bağış yapmaya çağırdı. Kurdukları ve proje sahiplerinin yönetimi ile bağış toplanmasını hedefledikleri, gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden Devran’ın yaptığı bu bağışın miktarı ne olursa olsun duyarlılık ve sosyal sorumluluk adına çok önemli olduğuna değindi. Küçüközdemir, bu bağışların büyük projelerin tamamlanması için önemli adımlar olduğuna işaret ederek Devran Vudalı’yı tebrik etti.

Devran Vudalı: “Bağışlarımız başkalarının hayatlarına ışık olacaktır”

Devran Vudalı da sosyal medyadan da yaptığı açıklamada küçük desteklerin zaman içerisinde büyük katkılar sağlayıp büyük etkiler yaratacağına değindi. Her bir eylemin bir diğerine ilham vereceğine ve başkalarının hayatına ışık tutacağına vurgu yapan Vudalı, takipçilerine ve halka www.gonuldenbagliyiz.biz platformu aracılığı ile diledikleri projeye destek verebileceklerini de hatırlattı.

www.gonuldenbagliyiz.biz platformu nedir?

www.gonuldenbagliyiz.biz platformu Kuzey Kıbrıs Turkcell'in sivil toplum örgütleri ile bağış toplayabilme yetkisine sahip kurumlara sosyal sorumluluk amacıyla proje açarak bağış toplayabilecekleri, halkımızın fiziksel anlamda da projelere gönüllü olabilecekleri dijital sosyal sorumluluk platformudur. Bu platform, birbirinden farklı alanlarda, farklı Sivil Toplum Örgütleri tarafından açılan projeleri içermektedir ve bu projeler halkın bağışları ile hayata geçebilecektir.