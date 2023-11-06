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Gökkuşağı Projesi kapsamında “LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün” adlı yuvarlak masa toplantısı yapıldı

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Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi’nde, “LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün” adlı yuvarlak masa toplantısı KTÖS Atölye Odasında düzenlendi.

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Gökkuşağı Projesi kapsamında “LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün” adlı yuvarlak masa toplantısı yapıldı
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Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre toplantı, LGBTİ+ ekseninde yaşanan sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Gökkuşağı Projesi kapsamında geliştirilecek olan LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi.
Öğretmenler, psikolojik danışman ve rehberlerin katılımıyla yapılan etkinlik, Kuir Kıbrıs Aktivisti ve Program Geliştirme Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin açılış konuşmasıyla başladı.
Toplantının ilk bölümünde, araştırma uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, eğitim profesyonellerinin, LGBTİ+’lara yönelik tutumlarını haritalandıran araştırmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini katılımcılara sundu.
Eğitim Müfredatı Mevcut Durum Analizi raporunun araştırma uzmanı Yasemin Taneri de, araştırmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini katılımcılara aktardı ve soru-cevap bölümüne geçildi.
Etkinliğin ikinci bölümünde ise uzmanlar eşliğinde yuvarlak masa toplantıları yapıldı.
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