“Göçmen krizinde Kuzey Kıbrıs da sorumluluk üstlenmeli”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, mülteci akışının sınırlandırılması için Kıbrıs Türk liderliğine sorumluluk verme yolunu bulacaklarını söyledi

Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısında büyük yükseliş görülürken, Avrupa Birliği göçmenlerin engellenmesi konusunda Kıbrıslı Türk yetkililerin de sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Kıbrıs'ın güneyinde AB fonlarıyla yenilenen Purnara Mülteci Kampı'nda incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margharitis Schinas "Kıbrıs Türk toplumu kendilerini olan bitenler karşısında tarafsız olarak düşünmemeli" diye konuştu.

"Sorumluluk üstlenmeliler ve biz bunu onlara hatırlatmak için bir yol bulacağız" ifadelerini kullanan Schinas, AB Komiseri Elisa Ferreira'nın temmuz ayında konuyla ilgili olarak Kıbrıs'ta temaslar yürüteceğini belirtti.

Schinas AB'nin Kıbrıslı yetkililere tampon bölgede geçişleri caydırmak için AB hukukuna uygun şekilde gözetim ve denetimin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarının da altını çizdi.

AB, kuzey ve güney arasında 1974 Harekatı sonucu oluşturulan 180 kilometrelik alanı resmi sınır olarak kabul etmiyor.

Kıbrıs'ın kuzeyine varan göçmenlerin ve sığınma arayışındakilerin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan tampon bölgedeki boşluklardan yararlanarak AB üyesi olan güneye geçtiği ve sığınma talebinde bulunduğu bildiriliyor. Kuzey AB fonlarından yararlansa da, güney gibi üyelik haklarından yararlanamıyor.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre Schinas önceki akşamüzeri Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris eşliğinde Purnara Mülteci kampını ziyaret etti.

Ziyaretinin, şubat ayında Rum Başkanlık Sarayı’nda Nuris ile imzaladıkları AB-Güney Kıbrıs yapısal işbirliği memorandumunun devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Schinas, Purnara’da, şubat ayındaki ziyaretinden bugüne kadar birçok iyileşme saptadığını söyledi. Schinas yeni kurulmakta olan “Limnes” mülteci kampına da 72 milyon Euro tutarında finansman sağlayacaklarını ekledi.

Margaritis Schinas Yeşil Hat’tın, mülteciler meselesinin doğrudan yönetimi konusunda “AB’deki özel bir durum olduğunu” söyledi, “bu fenomeni, öncelikle Kıbrıs Türk liderliğine bu akışların sınırlandırılmasında sorumluluk vererek göğüslememiz gerek” ifadesini kullandı.

Gazete haberinin girişinde kullandığı “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat’taki varlığını organize etmesine yardımcı olacağız” ifadesini haber içerisinde detaylandırmadı.

Aynı gazete Rum yönetimine sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısının 2022’nin ilk beş ayı içerisinde 9 bin 647’ye ulaştığını bu yılki başvurularla birlikte son 2.5 yıl içerisinde yapılan toplam başvuruların 30 bine ulaştığını kaydetti.

