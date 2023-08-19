Göç yasası mağdurlarına ek artış

Maliye Bakanlığı ile sendikalar, 2010 sonrası istihdam edilenlere ek maaş artışı verilmesi konusunda uzlaştı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kamuda örgütlü sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) başkan ve yetkilileri ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, kamuda yetkili sendikalarla 47/2010 sayılı yasa kapsamında; “Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi” konusunda ortak bir noktaya varıldı.

Konunun, önümüzdeki hafta Başbakan’ın onayına sunulduktan sonra daha geniş biçimde kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, sendikalarla yapılan görüşme sonrası ortak bir noktaya varıldığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin önceliğinin, çalışanın yanında olduğunun altını çizdi.

Berova, “Başbakanımız Sayın Ünal Üstel ve hükümeti bu zorlu süreç içerisinde özellikle çalışanların, emekçilerin enflasyon karşında en az etkilenebilmesi adına büyük bir gayret sarf etmekte. Bu gayrete bağlı olarak da kamuda yetkili sendikalarla istişareler sürmektedir” dedi.

