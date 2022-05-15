GKK’dan duyarlılık örneği

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bir kez daha sosyal sorumluluk örneği sergiledi, Engelliler Haftası dolayısıyla Güven Park’ta piknik düzenledi. Pikniğe katılan misafirlerle yakından ilgilenen GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu ise ailelerin takdirini topladı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Güven Park’ta piknik düzenledi.Komutanlık, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında etkinlikler düzenlenen Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalığı artırmak maksadı ile bünyesinde bulunan Güven Park Piknik Alanı’nı engelsizleştirdi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Güven Park Piknik Alanı’nda, personel ve aileleri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC genelindeki engelli derneklerinden misafirlerin katılımıyla “Covid-19 pandemisinin son bulduğu şu günlerde” moral vermek amacıyla Bando Konseri eşliğinde piknik faaliyeti icra etti. Etkinliğe katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, da pikniğe katılan misafirlerle yakından ilgilendi. Masaları tek tek gezerek engelli bireyliler ve aileleriyle sohbet eden Topaloğlu’nun bu sıcak ilgisi, katılımcılarda büyük memnuniyet yarattı, takdir topladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, elindeki bütün yetenek ve imkanları ile KKTC’deki sosyal sorumluluk projelerinde halkıyla birlikte olmaya devam edeceğini de vurguladı.