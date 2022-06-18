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GKK’da ant içme töreni

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GKK’da ant içme töreni

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın İlkbahar-2022 Ant İçme Töreni 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi
 

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