GKK’da ant içme töreni

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın İlkbahar-2022 Ant İçme Töreni 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi
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