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GKK yardıma koştu

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GKK, deprem bölgesine toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi gönderdi

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GKK yardıma koştu
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla teşkil edilen; 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR ( Doğal Afet Yardım ) timi, 10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi önceki akşam
Deep Karpaz gemisi ile Gazi Mağusa limanından İskenderun'a intikal etti ve dün saat 13.15’te İskenderun limanına vardı.
Toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi, deprem bölgesinde göreve başlamak üzere Antakya' ya intikale geçti.
 
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