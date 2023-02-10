GKK yardıma koştu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla teşkil edilen; 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR ( Doğal Afet Yardım ) timi, 10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi önceki akşam
Deep Karpaz gemisi ile Gazi Mağusa limanından İskenderun'a intikal etti ve dün saat 13.15’te İskenderun limanına vardı.
Toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi, deprem bölgesinde göreve başlamak üzere Antakya' ya intikale geçti.
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