banner913
banner885
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
20 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
11 0
 
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
86 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
15 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
17 0
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
18 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
19 0
banner915

GKK yardıma koştu

banner476

GKK, deprem bölgesine toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi gönderdi

banner825
GKK yardıma koştu
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla teşkil edilen; 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR ( Doğal Afet Yardım ) timi, 10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi dün akşam Deep Karpaz gemisi ile Gazi Mağusa limanından İskenderun'a intikal etti ve bugün saat 13.15’te İskenderun limanına vardı.
Toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi, deprem bölgesinde göreve başlamak üzere Antakya' ya intikale geçti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.