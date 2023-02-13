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GKK, kız çocuğunu enkazdan kurtardı

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GKK, kız çocuğunu enkazdan kurtardı
GKK ekipleri, depremden 161 saat sonra Antakya’da bir enkazdan kız çocuğunu kurtardı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında akşam saat 20.15'de İsminin Reent (Ayşe) Khaled NASSANİ (Suriyeli) olduğu  öğrenilen 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.
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