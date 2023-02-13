GKK, kız çocuğunu enkazdan kurtardı

GKK ekipleri, depremden 161 saat sonra Antakya’da bir enkazdan kız çocuğunu kurtardı



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında akşam saat 20.15'de İsminin Reent (Ayşe) Khaled NASSANİ (Suriyeli) olduğu öğrenilen 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.