“GKK, güvenlik ve huzuru sağlıyor”

Dikmen Lojistik Destek Komutanlığı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, GKK’nın ülkede güvenlik ve huzuru sağladığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dikmen Lojistik Destek Komutanlığı’nda “Kıbrıs Türk Tarihi ve egemen eşit iki devlet” konulu bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, varoluş ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türkü’nün kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ülkede güvenlik ve huzuru sağladığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasi ve askeri anlamda örgütlenmesinin Kıbrıs Türkü’nü bu topraklara bağladığını belirterek, KKTC’nin varlığı ve devamı için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin egemenlik hakkının 1960 Anlaşmalarından kaynaklandığını kaydetti.Tatar “40 yıl içinde KKTC’nin temelleri kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmektedir. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa iki eşit egemen devletin işbirliği ile olacak. KKTC’nin barış, huzur ve ekonomik gelişmeler açısından varlığını sürdürmesi önemlidir. KKTC’de 144 ülkeden farklı öğrenci ve yabancı yatırımcılar var. İki devletli çözüm algısı giderek yerleşmektedir. Gençlerin ülke sevgisi ve teknolojideki gelişmelerin benimsenmesiyle KKTC’nin daha da gelişeceğine inanıyorum. KKTC’nin savunması ve asayişi için üstün bir gayret içinde çalışan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına teşekkür ederim.” dedi.