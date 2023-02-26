GKK ekipleri, depremzedelerin yanında



GKK ve PGM İtfaiye personelinden oluşan Afet Yardım Görev Birliği, deprem yardım çalışmalarına üstün gayretle devam ediyor



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde 07 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ve 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren Antakya’da Arama Kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetleri icra edildi.

Görevlerini tamamlayan Adıyaman’da bulunan unsurlar daha önce adamıza dönmüştü. Halihazırda Antakya şehir merkezinde depremzedelere yardım şeklinde faaliyetlere devam ediliyor

​Antakya’da bulanan GKK personelinin bir kısmı, görevlerini yeni arkadaşlarına 22 Şubat 2023 tarihinde devretti ve yurda döndü.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve PGM İtfaiye personelinden oluşan Afet Yardım Görev Birliği ise, deprem yardım çalışmalarına aynı disiplin, heyecan ve üstün gayretle devam ediyor.

