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GKK ekibi, Gülseren Kışlası’nda bin tane servi ağacı dikti

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GKK’dan doğaya anlamlı katkı

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GKK ekibi, Gülseren Kışlası’nda bin tane servi ağacı dikti
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Gülseren Kışlası’nda bin fidan ekildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun da katıldığı etkinlikte, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Kışlası’na bin tane servi ağacı fidanı dikildi.
 
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