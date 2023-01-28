GKK ekibi, Gülseren Kışlası’nda bin tane servi ağacı dikti

GKK’dan doğaya anlamlı katkı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Gülseren Kışlası’nda bin fidan ekildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun da katıldığı etkinlikte, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Kışlası’na bin tane servi ağacı fidanı dikildi.

