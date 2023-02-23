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GKK, depremzedelere büyük moral sağlıyor

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Deprem faciasını ardından hemen yardıma koşan GKK ekipleri, depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gideriyor, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek bölgede moral sağlıyor

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GKK, depremzedelere büyük moral sağlıyor
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin hemen ardından yardıma koşarak deprem bölgelerine giden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, depremzedelere yardım ve desteğini sürdürüyor.

GKK personelinden oluşan deprem yardım unsurları, Adıyaman'dan sonra Antakya şehir merkezine geçti ve oradaki depremzedelere de yardım elini uzattı.

Sahada aktif olarak görev yapan ve depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gidermek için adeta seferber olan ve çeşitli ikramlarda bulunan GKK ekibi, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek herkesin takdirini kazandı.

Bölge halkı tarafından sevgiyle karşılanan deprem bölgesindeki GKK askerleri, çocuklarla da zaman geçirmeyi ihmal etmezken, depremzedelerin morallerinin düzelmesini sağladı.
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