“GKK, barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır”

GKK bünyesinde silahaltına alınan Asteğmen ve Çavuş Celbi, Eğitim Merkez Komutanlığında törenle ant içti. Cumhurbaşkanı Tatar, GKK’nın barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan 46/1’inci Dönem Asteğmen ve 46/2’nci Dönem Çavuş Celbi Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenle ant içti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende daha sonra ant içme gerçekleştirildi.Celp adına Asteğmen Ada Enver Etkin konuşma yaparken, Çavuş Mustafa İlkman da “Vatan Aşkı Kıbrıs” adlı şiir okudu.Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden tören, başarılı personele ödüllerinin verilmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları, tüfekli grup gösterisi, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı.GKK’nın düzenli ordu olarak Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin geleceğine yönelik çalışmalarının, barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu belirten Tatar, yapılan yatırımlarla daha güçlü bir ordu olarak KKTC’nin bağımsızlığını, özgürlüğünü hürriyetini koruması konusunda hiçbir şüphe olmadığının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, evladı yetiştirmenin, büyütmenin önemine işaret ederek, GKK saflarına vatan ve millet savunmasına katılmalarına şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.