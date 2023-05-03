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“GKK, barışı ve huzuru sağlıyor”

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Cumhurbaşkanı Tatar, 1’inci Alay Komutanlığı’nı ziyaretinde vurguladı:

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“GKK, barışı ve huzuru sağlıyor”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1’inci Piyade Alay Komutanlığı’nda mücahitlerle bir araya geldi.
Mücahitlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin yıllardır bilindiğini ve Cumhurbaşkanı olarak farklı sorumluluklar içerisinde mücadeleye devam ettiğini belirtti.
Tatar, “Farklı görüşler de olabilir. Fakat tek bir doğru vardır. Bu doğru da şudur; Kıbrıs Türkü en az Rumlar kadar egemen ve devlet olma hakkına sahiptir” dedi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ülkedeki barışı, huzuru sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, savunma sanayisindeki gelişmelerin mutluluk verici olduğunu dile getirerek mücahitlere, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.
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