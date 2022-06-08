Gırtlağa kadar borca battık

KKTC’de yaşam koşulları her yıl daha da zorlaştı, borçla ayakta kalmaya çalışan binlerce vatandaş sonunda batağa saplandı. Mazbata sayısı 22 bini aştı

Mazbata sayısı 22 bini geçti



Kuzey Kıbrıs, ekonomik sorunların katlanarak devam ettiği ve yaşama tutunma mücadelesinin günden güne daha da zorlaştığı günlerden geçiyor.

Ülkede bugün, orta ve dar gelirli olup da bankalara borcu olmayan neredeyse yok gibi. Halkın alım gücü yıldan yıla düşerken ve binlerce vatandaş iflasın eşiğine gelirken binlercesi de borç batağına saplandı.

Ülkede giderek zorlaşan yaşam koşulları karşısında binlerce vatandaş, borçlanarak yaşamını idame ettirme yöntemini seçti ancak ödeyemedi, binlerce vatandaş ise daha önceden borçlanmış olduğu bankalarda, taksitlerini yatıramadığı için “kara listeye” girdi.

Borç üzerine borç eklendi, ödenemeyen borçlarla faiz de eklenince ok yaydan iyice çıktı. Binlerce vatandaş, borcunu ödemediği gerekçesi ile mahkemeye verildi.

Dar gelirli vatandaşların içinden çıkılamaz hale gelen mali durumu, mahkemelerin istatistiklerine yansıdı. Rakamlar acı gerçeği ve son gelinen noktanın vahametini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Ülkede 22 bin mazbata dosyası görüşülmeyi bekliyor. En basit ifadesi ile ödemeyebilmeyi başaramazlarsa 22 bin yeni mahkum demek.

Sonuçların ise tam bir felaket olacağı aşikar. Mahkumiyet ile birlikte borçların hiç ödenememesi sonrasında yaşanacaklar kestirilemiyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de mazbata davaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Narin Ferdi Şefik, I Ocak 2022 tarihi itibarıyla 22 bin yedi hukuk mazbatası, 12 bin 963 de ceza bulunduğunu kaydetti.

Şefik, mazbataların işlem görmesinin uzadığını vurgulayarak. “Ülkede ekonomik sorun var. Umarım daha kötü olmaz” diye konuştu.

