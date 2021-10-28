Girne’ye yeni meydan

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi ve büstünün bulunduğu yerde oluşturulan Ziya Rızkı Meydanı’nın açılışı yapıldı



27. ölüm yıl dönümünde dün düzenlenen törenlerle anılan Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı’nın adının verildiği meydan da açıldı.

İlk anma töreninin yapıldığı Girne’deki büstü önündeki törenin ardından, Girne Belediyesi ve Ziya Rızkı Vakfı işbirliğinde, Ziya Rızkı Caddesi ve büstünün bulunduğu yerde oluşturulan “Ziya Rızkı Meydanı”nın açılışı yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü anma töreninde yaptığı konuşmada, Rızkının büstü ve adını taşıyan caddenin kesiştiği noktaya, Ziya Rızkı Meydanı adını vererek, Kıbrıs Türk toplumuna, büyük katkıları olan toplum liderinin anısının yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına katkı koymanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Güngördü, Ziya Rızkı’nın sıkıntılı belediyeleri belediyeler birliği çatısı altında topladığını, belediyecilikte, savaş döneminin ardından kıt imkânlara rağmen bir kenti ayağa kaldırdığını anımsatarak, Rızkı’nın belediyecilik tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Görevde bulunduğu süreçte, Girne’de Ziya Rızkı Meydanını oluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Güngördü, bu düzenlemenin, gençlerin de Ziya Rızkı adını ve onun topluma katkılarını öğrenmesine kaktı sağlayacağına inanç belirtti.

Açılışta konuşan Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Ceyhun Birinci, Rızkı’nın Kıbrıs Türk Toplumuna birçok farklı alanda hizmet veren önemli bir lider olduğunu belirterek, meydan düzenlemesini gerçekleştiren Girne Belediyesine teşekkürlerini sundu.



