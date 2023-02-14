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Girne’nin sevilen esnafıydı

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Kahramanmaraş'taki depremde, Girne esnaflarından Hacı Avize, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamlarını yitirdi

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Girne’nin sevilen esnafıydı
Türkiye'de 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Girne'de "The Secret Box" adlı ahşap dükkanının sahibi, esnaf Hacı Avize'nin, eşi, oğlu ve kızı ile birlikte tatil için gittiği Kahramanmaraş'ta göçük altında kalarak yaşamlarını yitirdikleri bildirildi. Hacı Avize'nin kardeşi Arif Avize, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acı haberi duyurdu. Arif Avize, şunları kaydetti:
"Abim Haci Avize, eşi Fatma Avize yeğenlerim Fatmanur ve Halil İbrahim Avize'yi defnettiğimizi, merak eden yakınlara ve sevenlere teessürle duyururum. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclis Üyeleri de, Hacı Avize ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesaj şöyle:
"Yaşanan deprem felaketinde Girne'nin sevilen esnaflarından Hacı Avize'nin ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'ta ailesi ile birlikte hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz."
 
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