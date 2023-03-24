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Girne’deki binalar mercek altında

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Girne’deki binalar mercek altında
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Girne Belediyesi’nin kent genelinde riskli olarak adlandırılabilecek binaların tespiti adına çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Bina risk sıralama çalışmaları kapsamında belediye mühendisleri ve gönüllü mühendislerden oluşturulan ekipler, Girne Belediyesi’ne yapılan başvuruları değerlendiriyor.
Ekiplerin günde ortalama yedi binanın denetimini gerçekleştirdiği açıklanırken, yapılan denetimler sonucunda oluşturulacak olan raporların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.
Yapılacak değerlendirme sonucunda nasıl bir yol haritası izleneceği yönünde hareket planı belirlenecek.
 
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