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Girne’deki binalar mercek altında

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listeleneceğini ve bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceklerini bildirdi

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Girne’deki binalar mercek altında
Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemizde acil olarak alınması gereken önlemler olduğunu belirten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye bünyesinde, Girne özelinde çeşitli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Şenkul’un paylaşımı şöyle:
“Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ülkemizde acil olarak alınması gereken önlemler anlamında bize çok acı bir ders olmuştur. Bu noktadan hareketle, İmar bölümünde kontrollerden sorumlu yetkilimize Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek bilgimize getirilmesini istedim.
Buna ek olarak KTMMO Başkanı Tunç Adanır ile de izlememiz gereken yol hakkında da kısa bir ön görüşme yaptık. Sürekli dile getirdiğimiz gibi deprem ile mücadele deprem olmadan yapılmalıdır. Girne Belediyesi olarak bu mücadelede SIFIR taviz politikası izleyeceğimizin bilinmesini istiyorum."
 
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