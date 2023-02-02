Girne’de zabıtalar 7- 24 göreve başlıyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 4 Şubat Cumartesi’nden itibaren 7 gün 24 saat Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvenlik Birimi’nin görevde olacağını söyledi.
Şenkul’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Seçim döneminde söz verdiğimiz bir vaadimizi daha yerine getirmenin mutluluğu ile güne başladık.
Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvenlik birimi artık çok daha güçlü.
4 Şubat Cumartesiden itibaren 7 gün 24 saat kentimizdeki güvenliği sağlamak için Polisimizle birlikte kent güvenlik ekibimiz sahada olacaktır.
Mali imkanlar çerçevesinde Mayıs ayında hem personel sayımızı hem de teknik donanım imkanlarımızı artırmayı planlıyoruz.
Polis teşkilatımızla birlikte Girne’mizi daha güvenli bir kent yapmak için Girne Belediyesi olarak hazırız.
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