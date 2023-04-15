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Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Girne’de bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Polis Basın Bültenine göre, Salih Colayır (E-33), yönetimindeki TPZ 103 plakalı araçla Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyrettiği sırada, araç geçilmemesi gereken yerde, önünde ayni istikamette seyreden 151 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Arslan Halmuhammedov (E-28) yönetimindeki RF 620 plakalı aracın sağ arka yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden TPZ 103 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelen Çatalköy’de sakin Seval Acar (K-35) yönetimindeki HP 607 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.  
Kaza sonucu yaralanan TPZ 103 plakalı araç sürücüsü Salih Colayır ile HP 607 plakalı araç sürücüsü Seval Acar ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kaya (E-19) ve Nigara Haydarova (K-46) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Seval Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Salih Colayır ile Yusuf Kaya ve Nigara Haydarova yapılan tedavilerinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Kazaya methaldar olan ve kaza anında 151 mlgr alkollü içki tesiri altında tespit edilen RF 620 plakalı araç sürücüsü Arslan Halmuhammedov tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
 
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