Girne’de ödüllü Wals metodu ile sivrisinekle etkin mücadele yapılıyor

Dünyada kullanılan ödüllü Wals metodunun Girne içindeki ilk uygulamaları teknik uzmanlarla birlikte Girne Belediyesi ekipleri kontrolünde geçen günlerde Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın sonuna doğru tür tayini ülke resmi kaynakları tarafından doğrulanan ve daha önceleri adada olduğuna dair resmi veri bulunmayan Asya Kaplan Sivrisineği ile ilgili Girne Belediyesi Sağlık Şubesinin, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Biriminin mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı.



“Sivrisinek mücadelesinde halkımıza da görev düşüyor”



Açıklamaya göre teknik uzmanlar, Asya Kaplan Sivrisineğinin eski otomobil lastikleri, saksı altları, küçük kovalarda, birikinti kalan noktalarda, süs havuzlarında, mezarlık çiçekliği gibi ufak tefek pek çok kapta üreyebileceğini belirtiyorlar. Şehir içinde bu tip yüzbinlerce kaynağın bulunabileceğine işaret eden uzmanlar, bu kaynakların tamamını tek tek tespit ederek uygulama yapmanın neredeyse “imkansız” olduğunu, bu nedenle WALS metodolojisinin entegre mücadelede yeni bir çözüm getirdiğini belirttiler.



“Çevre sağlığı demek insan sağlığı demek”



Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların taşınmasına neden olabilen Asya Kaplan Sivrisineğine karşı yapılan uygulamaların tamamen çevre dostu bir metodoloji ile yapılmakta olduğu belirtilen açıklamada, Wals uygulaması ile biyolojik larvasitlerin mikron damlacık boyutlarına getirilerek özel ekipmanlarla alana hacimsel uygulanması şeklinde yapıldığı kaydedildi.



Şenkul: “Çevre sağlığı açısından biyolojik ilaçlama önemlidir”



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede biyolojik mücadelenin çevre sağlığı açısından öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, biyolojik mücadelenin ekonomik anlamda daha yüksek bir maliyette olmasına rağmen yurttaş ve toplum sağlığı açısından kanserojen madde içermemesi nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Sivrisineklerle mücadelede kent genelinde başarı sağlanması için halkın da konuya “duyarlı” olmasının önemine vurgu yapan Şenkul, bireysel yaşam alanlarında alınabilecek “küçük ama hayati” önlemlerle tüm halkı sivrisinek mücadelesine katkı koymaya çağırdı.



Halk ne yapmalı?



Belediyeden yapılan açıklamada, sivrisineklerle mücadelede halkın bireysel yaşam alanlarında alabilecekleri önlemler şöyle sıralandı:

“Bahçenizde bulunan ve içerisinde su biriken kapların, saksı altlıklarının, kullanılmayan araba lastiklerinin içerisindeki suları boşaltın; sokak hayvanları için kaplara koyduğunuz suları en geç 3 gün içinde yenileyin; süs havuzları içerisindeki suyu sık sık değiştirin veya larvalarla beslenen balıklar kullanın; kullanılmayan yüzme havuzlarını boşaltın; kırık rögar kapaklarını yenileyin; açık depoları kapatın ve çürük depoları yenileyin.”

