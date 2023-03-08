“Girne’de heyelan tehlikesi var”

Prof. Dr. Cavit Atalar, Girne bölgesinde Beşparmak dağlarının eteklerine yapılar yapılmaya başlandığına dikkat çekerek; bu zeminlerin killi kumlu zeminler olduğunu belirtip, olası bir heyelan tehlikesinin altını çizdi

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, GIYNIK TV’ye konuk oldu.

Atalar, ülkedeki zeminlerin durumları hakkında bilgiler aktardı.

Kıbrıs’ın bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin akıldan çıkmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Atalar, inşa edilecek binaların zeminlerine göre ve deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi durumda depremden korkmaya gerek olmadığını vurguladı.

Ülkenin en zayıf zeminlerinin alüvyol zeminler olan Lefkoşa ve Mağusa bölgeleri olduğunu belirten Prof.Dr. Cavit Atalar; Güzelyurt’un denize döküldüğü yerlere, Lefke’ye, Yeşilırmak’a, Yedidalga’ya, Gemikonağı’na ve Cengizköy’e dikkat etmek gerektiğini, bu bölgelerin de yumuşak zeminde bulunduğunu belirtti.

YAPILAŞMA DAĞ ETEKLERİNE KAYDI…

Girne bölgesi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Atalar, Girne’de dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konunun olduğunu lakin gündeme gelmediğini söyledi. Girne’de 4 kilometre güneye doğru gidildiğinde dağların 1 kilometre yüksekliğe çıktığını söyleyen Atalar, zeminlerinde eğimli olarak aşağıya doğru gittiğini anlattı.

Girne’nin zemininin çok yumuşak olmadığının altını çizen Prof. Dr. Atalar, dikkat edilmesi gereken hususun yerleşim yerleri olduğunu vurguladı.

Girne bölgesinde Beşparmak dağlarının eteklerine yapılar yapılmaya başlandığına dikkat çeken Atalar; bu zeminlerin killi kumlu zeminler olduğunu belirtirken olası bir heyelan tehlikesinin altını çizdi. “Killi kumlu zemin üzerine inşa edilen yapılar deprem olmadan da kayabilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Atalar; 1953 yılında Baf’ta yaşanan heyelan felaketinde 9 köyün haritadan silindiğini hatırlatarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

