Girne’de bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Girne bölgesinde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Saint Tropez Resturant ve Yeşiltepe köy girişi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.