Girne’de bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Girne bölgesinde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Saint Tropez Resturant ve Yeşiltepe köy girişi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

