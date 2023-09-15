Girne’de antika pazarı düzenleniyor

Girne Belediyesi “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında, yarın Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda nostalji ve antika pazarı düzenliyor. Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Pazar, 15:30- 20.30 saatleri arasında yer alacak.
Pazarda unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında yer tutan ürünlerin yer alacağı kaydedildi.
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