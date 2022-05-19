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Girne’de altı işletmeye mühür

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Girne’de yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan Akdeniz Öğrenci Yurtları’nın mutfağı, Salty Fish&Chips Restaurant, Batuhan Yaman Barber Shop, Cleopatra Ink Tattooo Dövme Salonu ile üretim koşullarında hijyen sorunlar saptanan Tombik Yaprak Döner Restaurant mühürlendi

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Girne’de altı işletmeye mühür

 
 
Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri, Girne’deki işletmelerin hijyen denetimleri kapsamında 159 işletmeyi “genel hijyen ve gıda güvenliği” önlemleriyle ilgili denetledi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yazılı süreli uyarılar verildi, bazı işletmelere de yasal işlemler yapıldı. 
Yasal mevzuatla ilgili eksiklikleri bulunan ve/veya gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 6 tane işletme mühürlendi, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikler tespit edilen iki restoran ile genel hijyen ile ilgili eksiklikleri bulunan bir tatlı imalathanesi ve bir restoran işletmesine toplamda 3 bin 552 TL para cezası kesildi.
Sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan Akdeniz Öğrenci Yurtları’nın mutfağı, Salty Fish&Chips Restaurant, Batuhan Yaman Barber Shop, Cleopatra Ink Tattooo Dövme Salonu ile üretim koşullarında hijyen sorunlar saptanan “Tombik Yaprak Döner Restaurant” isimli işletmeler mühürlendi.
Girne Belediyesi, hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 40 işletmeyi yazılı olarak uyardı, 10 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildi. Bir süpermarketten ve bir restoran mutfağından ise, insan tüketimine uygun bulunmayan muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.
 
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