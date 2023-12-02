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Girne’de ağır vasıta trafik kısıtlaması pazartesi başlıyor

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Girne’de ağır vasıta trafik kısıtlaması pazartesi başlıyor
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Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde pazartesi günü itibarı ile ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılıyor. Yapılacak düzenlemeye göre Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16:30 – 19:00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılıyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarı ile belirtilen saatlerde ağır vasıta
sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi Doğu – Batı istikametini kullanmalarının yasak olacağına yer
verilirken; yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 TL ve 15 ceza puanı
ceza alacakları kaydedildi.
 
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