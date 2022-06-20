banner762
banner815
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
11 0
4 0
 
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
16 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
27 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
19 0
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
18 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
107 0
banner797
banner854

Girne’de ağaç katliamı

banner476

Girne Yeni Liman Çemberi’nde 7 ağaç sökülerek konteynerlere atıldı

banner825
Girne’de ağaç katliamı

Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Feriha Tel, Girne'de kesilen ağaçlara tepki gösterdi.
Kesilen ağaçların belediyeden kiralanan konteynıra atıldığına işaret eden Tel, Girne Belediyesi'ni ve Orman Dairesi'ni göreve çağırdı.




Tel'in açıklaması şöyle:
Bugün de (dün) belli ki Girne Yeni Liman Çemberi’nde bulunan dükkanın önündeki “7 ağaç” birilerine batmış (!), artık ihtiyaçları olmadığını düşünmüşler(!) ve bir eşya gibi kesip söktükleri ağaçları konteynerlere atmışlar!!!
Kısa ve öz yazacağım.. “KATİLSİNİZ!”


 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.