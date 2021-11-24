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Girne ve Hatay kardeş şehir oldu

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Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolün ardından ilk faaliyet olarak Hatay’da KKTC Bahçesi oluşturularak Kıbrıs Türk yemekleri tanıtılacak

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Girne ve Hatay kardeş şehir oldu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Hatay’dan Kuzey Kıbrıs’a yerleşenlerin bulunduğunu ve iki ülke arasında özel ilişkiler olduğunu belirtti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Girne ile Hatay şehirleri arasında imzalanan protokolün, hayırlara vesile olmasını diledi.
Büyük değer kazanan yerel yönetimlerin, genel anlamda ülkelerin kalkınması ve tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Tatar, kentler arasında imzalanan kardeşlik protokollerinin; kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gelişmesine, halkların kaynaşmasına ve dayanışmasına önemli katkı sağladığını belirtti. Protokolün ardından, Girne ve KKTC’nin Hatay’da kalıcı olarak tanıtılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay ve Girne arasında deniz ulaşımının oluşturulması yönündeki çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını temenni etti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, yakın coğrafyayı paylaşan şehirler arasında imzalanacak protokolle, iki şehir ve insanlarının, ekonomik, kültürel, sosyal, tarihi, birikimlerini ve her iki kent için çok önemli bir ürün olan zeytin, zeytin ağaçları, tarım teknikleri, zeytin ve yan ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübelerini  paylaşacağına inanç belirtti.
Nüfusu 2 milyon üzerinde olan Hatay ile 100 bin olan Girne’nin, birçok alanda iş birliği ve tecrübe paylaşımında bulunmasına olanak yaratacak kardeş şehir protokolünün, Girne’ye büyük kazanımlar yaratacağına inanç belirten Güngördü, bu imkânı yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkürlerini sundu.
SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da, yerel yönetimlerin birbirleriyle yakınlaşması,  temas kurarak tecrübe paylaşımında bulunmasının, karşılıklı fayda yaratacağına vurgu  yaparak, bu bağları kurarak, sosyal, kültürel, siyasi,  ekonomik  birçok alanda birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi. 
İmzalanan protokolle, Girne belediyesi ile karşılıklı güzle bir iş birliği sağlanacağına inanç belirten Savaş, her iki tarafın bu protokolü kendi şehirlerinin refahı için değerlendireceğini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun, KKTC’nin her alanda geliştirilmesine katkı sağlanması talimatıyla, CHP’li Belediye başkanları olarak, 3 gündür ülkedeki   belediyelerle temaslarda bulunduklarını belirten Savaş, kurulacak iş birlikleriyle, 2 ülke arasında yüzyıllardır var olan kardeşlik bağlarının güçleneceğine ve KKTC’nin bağımsızlığına katkı sağlanacağını ifade etti.
Protokolün ardından ilk faaliyet olarak Nisan ayında açılacak Botanik Expo’da KKTC Bahçesi oluşturarak Kıbrıs Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir mutfak oluşturacaklarını dile getiren Savaş, Hatay’da KKTC’nin bundan böyle daha fazla tanıtılacağını kaydetti.
 
 
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