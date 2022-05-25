banner762
banner815
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
39 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
12 0
 
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
15 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
155 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
24 0
banner797
banner794

Girne Üniversitesi’nden kan bağışı etkinliği

banner476

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin “Kan ver Hayat Kurtar’’ sloganıyla düzenlediği etkinlikte öğretim üyeleri ve öğrenciler kan bağışında bulundu

banner825
Girne Üniversitesi’nden kan bağışı etkinliği

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında kan bağışı etkinliği düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı desteğiyle Girne Üniversitesi kampüsünde yapılan kan bağışı etkinliğine öğrencilerin yanı sıra üniversite personeli de yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla öğrenciler Karakum bölgesinde halka broşürler dağıttı.
Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ kan bağışı konusunda kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.
Yrd. Doç. Dr. Erçağ kampanyanın amacının, başta öğrenciler olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar kan vermemiş insanları bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Kan vermek insan hayatını kurtarmaktır. Kan verme konusunda Kıbrıs Türk toplumunun tüm kesimlerinde bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile olan ortak çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ; “Girne Üniversitesi kampüsünde ve tüm yerleşkelerinde, kan bağışına karşı duyarsız kalmayan, personelimize, öğrencilerimize ve heyecanımıza ortak olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yönetimine teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.